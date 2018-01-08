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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ibrahimovic bombası!

    Ibrahimovic bombası!

    yakın çevresine, “Öyle birini edeceğim ki herkes şaşıracak” dedi... Bu ismin? İbrahimovic olduğu iddia edildi. Cenk'in yerine süper bir yıldız almayı planlayan Orman İsveçli golcü için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

    'un ardından golcü arayışlarını sürdürüyor. Gignac, Larin, Slimani ve Jahovic gibi isimler listesinde yer almasına rağmen Başkan Orman'ın asıl hedefinin dünyaca ünlü golcü İbrahimovic olduğu iddia edildi. Bir başka deyişle Orman sağ gösterip sol vuracak.

    YER YERİNDEN OYNAYACAK
    Yakın çevresiyle bir görüşme yapan Orman'ın, "Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak. Yer yerinden oynayacak. Bu oyuncu için şu anda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dediği öne sürüldü.

    1.5 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
    Başkan Orman'ın M. United'da bu sezon sakatlığı nedeniyle az şans bulan İbrahimovic için düğmeye bastığı ve 1.5 yıl için İsveçli futbolcuya 10 milyon Euro vermeyi planladığı iddia edildi.

    BU SEZON SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    , ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ibrahimovic için İngiliz ekibine bonservis ödemeden transferi bitirmek istiyor. Orman'ın kısa süre içinde 'ye gitmesi bekleniyor. (Takvim)
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:05
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