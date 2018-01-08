Ibrahimovic bombası!
Fikret Orman yakın çevresine, “Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak” dedi... Bu ismin? İbrahimovic olduğu iddia edildi. Cenk'in yerine süper bir yıldız almayı planlayan Orman İsveçli golcü için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı
YER YERİNDEN OYNAYACAK
Yakın çevresiyle bir görüşme yapan Orman'ın, "Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak. Yer yerinden oynayacak. Bu oyuncu için şu anda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dediği öne sürüldü.
1.5 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Başkan Orman'ın M. United'da bu sezon sakatlığı nedeniyle az şans bulan İbrahimovic için düğmeye bastığı ve 1.5 yıl için İsveçli futbolcuya 10 milyon Euro vermeyi planladığı iddia edildi.
BU SEZON SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fikret Orman, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ibrahimovic için İngiliz ekibine bonservis ödemeden transferi bitirmek istiyor. Orman'ın kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. (Takvim)
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:05
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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