;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    L. City'den Slimani açıklaması! ...

    L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...

    Leicester City teknik direktörü , 'ın transfer gündeminde olan Cezayirli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

    takımlarından Leichester City'nin teknik direktörü 'den 'ı üzen açıklama. Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan 'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

    2016 yılında 35 milyon Euro'ya tansfer edilen İslam Slimani hakkında konuşan Claude Puel, "Slimani'den çok mutluyum. O da futbol oynamaktan zevk alıyor. Bu takımda oynamaktan çok mutlu. Çok sayıda forvetimiz var ve onlara eşit sayıda oynama zamanı vermeliyiz" diye konuştu.

    Slimani'nin yanı sıra Riyad Mahrez'in de takımda kalmasını isteyen Peul, Ahmet Musa için ise " Belki ayrılabilir, isteyen kulüplere bakacağız. Neler olacak bakacağız." dedi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN