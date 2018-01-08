L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...

İngiltere Premier Lig takımlarından Leichester City'nin teknik direktörü Claude Puel'den Beşiktaş'ı üzen açıklama. Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan İslam Slimani'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

2016 yılında 35 milyon Euro'ya tansfer edilen İslam Slimani hakkında konuşan Claude Puel, "Slimani'den çok mutluyum. O da futbol oynamaktan zevk alıyor. Bu takımda oynamaktan çok mutlu. Çok sayıda forvetimiz var ve onlara eşit sayıda oynama zamanı vermeliyiz" diye konuştu.

Slimani'nin yanı sıra Riyad Mahrez'in de takımda kalmasını isteyen teknik direktör Peul, Ahmet Musa için ise " Belki ayrılabilir, isteyen kulüplere bakacağız. Neler olacak bakacağız." dedi.



