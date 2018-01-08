L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Leicester City teknik direktörü Claude Puel, beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Cezayirli futbolcu İslam Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leichester City'nin teknik direktörü Claude Puel'den Beşiktaş'ı üzen açıklama. Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan İslam Slimani'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.
2016 yılında 35 milyon Euro'ya tansfer edilen İslam Slimani hakkında konuşan Claude Puel, "Slimani'den çok mutluyum. O da futbol oynamaktan zevk alıyor. Bu takımda oynamaktan çok mutlu. Çok sayıda forvetimiz var ve onlara eşit sayıda oynama zamanı vermeliyiz" diye konuştu.
Slimani'nin yanı sıra Riyad Mahrez'in de takımda kalmasını isteyen teknik direktör Peul, Ahmet Musa için ise " Belki ayrılabilir, isteyen kulüplere bakacağız. Neler olacak bakacağız." dedi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:39
-
G.Saray istedi, Başakşehir alıyor
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Dursun Özbek seçimle uğtaşırken Başakşehir atı alıp üsküdarı geçiyor.F.Terim ise ne yazık ki transfer yapmaz.O da yardımcı alma peşinde.
-
Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 1
Yorum
MB AFERİN MERİÇ
-
İlk elemeyi yaptı
Toplam 1
Yorum
ert Emraha yazık olmuş çocuğa ne şans verildiki
L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.