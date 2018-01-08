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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>’a
    İngiliz ekibinin, ile ilgilendiği iddia edildi. 'un, 'ya gönderdiği Coutinho'nun yerine 'ın yıldızını istediği öğrenildi. Talksport radyosunun iddiasına göre Kırmızıların uzun transfer listesinde 'nın da ismi yer alıyor.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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