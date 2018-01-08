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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Dany Welbeck bombası!

    Dany Welbeck bombası!

    ’un transferi için Londra’ya gittiği söylenen siyah-beyazlı kulübün başkanı, Arsenal’li forvet için girişimlerde bulunmuş. Lacazette, Sanchez ve Giroud’dan fırsat bulamayan Welbeck de ayrılık hazırlığında

    Beşiktaş'ta gündem yaklaşık iki haftadır 'un Everton'a transferiydi. Bonuslarla birlikte 28 milyon euro'yu bulan imzaların atılmasının ardından siyah-beyazlılar gözlerini Cenk'in yerine gelecek isme çevrildi. Bu dönemde birçok isim ön plana çıkarken Kartal'ın asıl hedefinin ise Arsenal'li olduğu öğrenildi. Başkan 'ın ailesiyle yaptığı tatilin ardından soluğu Londra alması Cenk Tosun'un satış işlemleri dahilinde yorumlanmıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların başkanının Londra'da Chelsea-Arsenal maçını takip ettiği de öğrenildi. Orman burada Arsenal'den Welbeck için İngiliz yöneticilerle ilk teması kurdu. CENK Tosun'un yerine Beşiktaş'ın transferde ana hedefi Arsenal'den Olivier Giroud idi ancak İngiliz devi onu bırakmaya yanaşmadı. Scout ekibinin de ön plana çıkardığı Danny Welbeck için de yoklama yapan Fikret Orman, olumlu dönüş aldı.

    'DEV' KOZ
    Arsenal, kontratı gelecek sezon sona erecek olan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesini uzatmak için henüz hiçbir hamlede bulunmadı. Yavaş yavaş gözden düşen Danny Welbeck'i Arsenal göndermeye sıcak bakıyor. İş burada tamamen oyuncuyu ikna etmeye kalıyor. Welbeck şu aşamada Premier Lig'den kopmak istemiyor. Kartal, Şampiyonlar Ligi kozu ve dolgun ücret teklifiyle yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

    CİMMBOM'A TAM 3 GOL ATTI
    Danny Welbeck'in kariyerinde en çok gol attığı takımlardan biri de Galatasaray. Tecrübeli oyuncu, Arsenal formasıyla, Şampiyonlar Ligi gruplarında sarı- kırmızılılara karşı rakip oldu. Cimbom'un filelerine 2 karşılaşmada 3 gol bıraktı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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