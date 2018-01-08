Dany Welbeck bombası!
Cenk Tosun’un transferi için Londra’ya gittiği söylenen siyah-beyazlı kulübün başkanı, Arsenal’li forvet için girişimlerde bulunmuş. Lacazette, Sanchez ve Giroud’dan fırsat bulamayan Welbeck de ayrılık hazırlığında
'DEV' KOZ
Arsenal, kontratı gelecek sezon sona erecek olan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesini uzatmak için henüz hiçbir hamlede bulunmadı. Yavaş yavaş gözden düşen Danny Welbeck'i Arsenal göndermeye sıcak bakıyor. İş burada tamamen oyuncuyu ikna etmeye kalıyor. Welbeck şu aşamada Premier Lig'den kopmak istemiyor. Kartal, Şampiyonlar Ligi kozu ve dolgun ücret teklifiyle yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.
CİMMBOM'A TAM 3 GOL ATTI
Danny Welbeck'in kariyerinde en çok gol attığı takımlardan biri de Galatasaray. Tecrübeli oyuncu, Arsenal formasıyla, Şampiyonlar Ligi gruplarında sarı- kırmızılılara karşı rakip oldu. Cimbom'un filelerine 2 karşılaşmada 3 gol bıraktı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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