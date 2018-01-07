"Kampın yıldızı Lens"

Fotomaç Beşiktaş Yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlıların Antalya kampında yeni transfer Vida'yı değerlendirdi. Hırvat stoperin takıma çabuk uyum sağladığını söyleyen Demir, kampta en çok dikkat çeken ismin Jeremain Lens olduğunu söyledi.