Cenk'in adını yanlış yazdılar!
TivibuSpor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu!
Beşiktaş'tan transfer edilen milli golcü için basılan formalar Merseyside ekibi tarafından resmi kulüp mağazalarında satışa sunuldu. Bugün Goodison Park'taki Everton mağazası önünde röportaj yapan TivibuSpor muhabirinin karşılaştığı bir çift de yeni transfer Cenk Tosun'un formasını almak için oradaydı. Fakat ekranlara çiftin farkında olmadığı ilginç bir detay yansıdı.
Formada, Cenk Tosun'un soyadı 'TUSON' olarak yazılmıştı ve formayı satın alanlar bu hatayı bilmiyordu.
Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı, Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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