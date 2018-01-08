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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cenk'in adını yanlış yazdılar!

    Cenk'in adını yanlış yazdılar!

    TivibuSpor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan mağazasından forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu!

    'tan transfer edilen milli golcü için basılan formalar Merseyside ekibi tarafından resmi kulüp mağazalarında satışa sunuldu. Bugün Goodison Park'taki mağazası önünde röportaj yapan TivibuSpor muhabirinin karşılaştığı bir çift de yeni transfer 'un formasını almak için oradaydı. Fakat ekranlara çiftin farkında olmadığı ilginç bir detay yansıdı.



    Formada, Cenk Tosun'un soyadı 'TUSON' olarak yazılmıştı ve formayı satın alanlar bu hatayı bilmiyordu.

    Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı, Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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