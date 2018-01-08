Genç oyuncunun dişleri döküldü!
West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu. Mücadelenin 77.dakikasında Shrewsbury’li Abu Ogogo’nun yüzüne gelen tekmesiyle dişleri kırılan Josh Cullen’ın ağzı kanlar içinde kaldı. Oldukça zor anlar yaşayan genç futbolcunun dökülen dişleri görevliler tarafından yerden toplandı.
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