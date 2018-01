Cenk Tosun’dan sonra sıra kimde?

Enes Ünal'ın Manchester City'e, Salih Uçan ve Cengiz Ünder'in Roma'ya, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Emre Çolak'ın Deportivo'ya ve son olarak Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra son yıllardaki futbolcu ihracatımızda büyük bir artış yaşadık. Türk futbolundaki gelişmeleri de göz önüne alırsak bu yükselişin daha da devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki sizce Cenk Tosun'dan sonra sıradaki isim kim olacak?

İşte bir sonraki durağı Avrupa olabilecek futbolcular...

YUSUF YAZICI (TRABZONSPOR)

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı Süper Lig'in parlayan isimleri arasında yer alıyor. Adı Arsenal, Liverpool, Milan ve Tottenham gibi dev kulüplerle anılan 20 yaşındaki 'On Numara'nın, 2015-2016 sezonunda 9 maçta 2 gol 3 asist, 2016-2017 sezonunda 22 maçta 6 gol 10 asist ve 2017-2018 sezonunda ise 18 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performansı bulunuyor.







OKAY YOKUŞLU (TRABZONSPOR)

Trabzonspor'un 2015 yılında Kayserispor'dan transfer ettiği ve 23 yaşında olan Okay Yokuşlu geleceği parlak bir diğer Türk oyuncu. Önlibero mevkinde oynayan Yokuşlu'ya, West Bromwich teklifte bulunurken, genç oyuncunun da kariyerine yurt dışında devam etmek istediği konuşuluyor. Okay'ın performansı ise şöyle: 2015-2016 sezonunda 36 maçta 3 gol, 2016-2017 sezonunda 37 maçta 5 gol 4 asist, 2017-2018 sezonunda 17 maçta 1 gol 1 asist.







SİNAN GÜMÜŞ (GALATASARAY)

2014 yılında Galatasaray'ın Stutgart B takımından bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği fakat fazla forma şansı verilmemesine rağmen oynadığı maçlardaki performansıyla takdir toplayan Sinan Gümüş de Avrupa'ya gitmeye aday Türk oyunculardan biri konumunda. Benfica, Fiorentina ve Monaco'yla adı anılan 23 yaşındaki Gümüş, 2014-2015 sezonunda 10 maçta 1 gol 1 asist, 2015-2016 sezonunda 26 maçta 11 gol 4 asist, 2016-2017 sezonunda 21 maçta 7 gol 2 asist ve 2017-2018 sezonunda 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.







ABDÜLKADİR ÖMÜR (TRABZONSPOR)

Türk futbolunun yükselen genç yıldızlarından biri daha: Abdülkadir Ömür! Yine Trabzonspor'un altyapsında yetişen bir diğer isim olan Abdülkadir Ömür, 2016 yılından beri bordo-mavili ekibin A takımında forma giyiyor. 18 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Ömür için de İtalyan ekipleri Milan ve Roma'nın adı geçerken, Bayern Münih'in de bordo-mavili oyuncuyu istediği gelen bilgiler arasında. 2016-2017 sezonunda 5 kez Trabzonspor forması giyen Abdülkadir, 1 gol atarken, 2017-2018 sezonunda ise 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.







EMRE AKBABA (AYTEMİZ ALANYASPOR)

Antalyaspor'dan 3. Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'a giden oradan tekrar Antalyaspor'a geldikten sonra Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Emre Akbaba'nın adı şu sıralar Süper Lig'in köklü kulüpleriyle anılıyor. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve 'On Numara' mevkinde oynayan Akbaba da yolu Avrupa'ya düşebilecek aday oyunculardan biri durumunda. 2016-2017 sezonunda 34 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atıp, 6 asit yaparken, 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği 18 maçta 5 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi.







DENİZ TÜRÜÇ (KAYSERİSPOR)

Bu sezon Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor'un yıldız isimlerinden biri olan Deniz Türüç de Emre Akbaba gibi transfer gündemini meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla A Milli Takım formasını da giymeyi başaran başarılı 'On Numara', Kayserispor'a Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'tan transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu 2015-2016 sezonunda 42 maçta 6 gol 1 asist, 2016-2017 sezonunda 38 maçta 11 gol 11 asist, 2017-2018 sezonunda 19 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergilemiş durumda.









