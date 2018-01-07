Son şampiyon Arsenal, 3. turda elendi!
İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'a 4-2 yenilen Arsenal, 3. turda elendi.
City Ground Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Nottingham Forest, 20. dakikada Eric Lichaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Arsenal, 23. dakikada Alman futbolcusu Per Mertesacker'in fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağlasa da ev sahibi ekip, 44. dakikada Lichaj ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 üstün girdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan Nottingham Forest, 64. dakikada penaltıdan Ben Brereton'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1
Konuk ekip, 79. dakikada Danny Welbeck ile farkı bire indirse de Nottingham Forest, 85. dakikada penaltıdan Kieran Dowell'ın attığı golle müsabakayı 4-2 kazandı. Ev sahibinde Joe Worrall, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nottingham Forest, bu sonuçla adını dördüncü tura yazdırırken, Arsenal 1996'dan beri ilk kez kupaya 3. turda veda etti.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:10
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Kartal'a Torres teklifi!
Toplam 5
Yorum
muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 12
Yorum
Cimbomlu Biraz kendine baksa sağlam oyuncu olur. 10 kilo göbekle koşuyor adam.
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Elmander: Göreceğiz
Toplam 3
Yorum
Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
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