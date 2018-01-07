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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Tottenham tur atladı

    Tottenham tur atladı

    'nda AFC Wimbledon'ı 3-0 yenen Tottenham, dördüncü tura yükseldi.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan 3. tur maçında Tottenham, konuk ettiği AFC Wimbledon'ı 63 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcusu ile 71. dakikada Jan Vertonghen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

    Bu skorla Tottenham, adını dördüncü tura yazdırdı.

    Leeds United'ı 2-1 yenen Newport County, dördüncü tura çıkan bir diğer takım oldu.

    Kupadaki diğer maçta ise , deplasmanda Shrewsbury ile karşılaştı. Müsabaka golsüz sona ererken, iki takım bu ay 'ın sahasında tur atlama mücadelesi verecek.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:19
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