İşte Cenk'in 'Türk derbilerinin' tarihleri

İLK DERBİ MESUT'LU ARSENAL'LE

Transferin resmiyete dökülmesi uzun sürdüğü için Emre Can'ın 90 dakika forma giydiği FA Cup 3. tur maçının kadrosunda yer alamayan Cenk'in Premier Lig'deki diğer bir Türk'le karşılaşması Arsenal deplasmanında olacak.



İLK KARŞILAŞMA ŞUBAT'TA

Daha önce Real Madrid forması giyen ve rekor bir ücretle Arsenal'e transfer olan Mesut ile Cenk Şubat ayında kozlarını paylaşacak. Premier Lig'in 26. haftasında Emirates Stadı'nda oynanacak bu maçı Türk futbolseverlerin merakla beklediğini söyleyebiliriz...

DİĞER MAÇ 32. HAFTADA

Premier Lig'de açık ara zirvede yer alan Manchester City'de forma giyen İlkay Gündağan'la olan randevu ise 32. haftada. Mart ayında oynanacak bu maçta ise Everton, rakibini kendi sahasında ağırlayacak.



LIVERPOOL MAÇI İSE NİSAN'DA

Everton, FA Cup'ta yenildiği Emre Can'lı Liverpool'la ise Nisan ayında karşışacak. Manchester City maçından sonra oynanacak maç 33. haftaya denk geliyor.



EVERTON'UN KALAN PREMIER LİG MAÇLARI

Tottenham (D)

West Bromwich

Leicester

Arsenal (D)

Crystal Palace

Watford (D)

Burnley (D)

Brighton

Stoke City (D)

Manchester City

Liverpool

Swansea (D)

Newcastle

Huddersfield (D)

Southampton

West Ham (D)