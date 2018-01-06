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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte Cenk'in ' derbilerinin' tarihleri

    İşte Cenk'in 'Türk derbilerinin' tarihleri

    dün akşam Everton'a attığı imzayla Beşiktaş'tan resmen ayrılmış oldu. Sağlık kontrollerinin gecikmesinden dolayı Liverpool maçına yetişemeyen Cenk'in Tottenham maçında ise kadroda yer alması bekleniyor.

    İLK DERBİ MESUT'LU ARSENAL'LE
    Transferin resmiyete dökülmesi uzun sürdüğü için Emre Can'ın 90 dakika forma giydiği FA Cup 3. tur maçının kadrosunda yer alamayan Cenk'in 'deki diğer bir 'le karşılaşması deplasmanında olacak.

    İLK KARŞILAŞMA ŞUBAT'TA
    Daha önce Real Madrid forması giyen ve rekor bir ücretle Arsenal'e transfer olan ile Cenk Şubat ayında kozlarını paylaşacak. Premier Lig'in 26. haftasında Emirates Stadı'nda oynanacak bu maçı Türk futbolseverlerin merakla beklediğini söyleyebiliriz...

    DİĞER MAÇ 32. HAFTADA
    Premier Lig'de açık ara zirvede yer alan 'de forma giyen İlkay Gündağan'la olan randevu ise 32. haftada. Mart ayında oynanacak bu maçta ise Everton, rakibini kendi sahasında ağırlayacak.

    LIVERPOOL MAÇI İSE NİSAN'DA
    Everton, FA Cup'ta yenildiği Emre Can'lı Liverpool'la ise Nisan ayında karşışacak. Manchester City maçından sonra oynanacak maç 33. haftaya denk geliyor.

    EVERTON'UN KALAN PREMIER LİG MAÇLARI
    Tottenham (D)
    West Bromwich
    Leicester
    Arsenal (D)
    Crystal Palace
    Watford (D)
    Burnley (D)
    Brighton
    Stoke City (D)
    Manchester City
    Liverpool
    Swansea (D)
    Newcastle
    Huddersfield (D)
    Southampton
    West Ham (D)

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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