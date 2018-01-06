İşte Cenk'in 'Türk derbilerinin' tarihleri
Cenk Tosun dün akşam Everton'a attığı imzayla Beşiktaş'tan resmen ayrılmış oldu. Sağlık kontrollerinin gecikmesinden dolayı Liverpool maçına yetişemeyen Cenk'in Tottenham maçında ise kadroda yer alması bekleniyor.
İLK DERBİ MESUT'LU ARSENAL'LE
Transferin resmiyete dökülmesi uzun sürdüğü için Emre Can'ın 90 dakika forma giydiği FA Cup 3. tur maçının kadrosunda yer alamayan Cenk'in Premier Lig'deki diğer bir Türk'le karşılaşması Arsenal deplasmanında olacak.
İLK KARŞILAŞMA ŞUBAT'TA
Daha önce Real Madrid forması giyen ve rekor bir ücretle Arsenal'e transfer olan Mesut ile Cenk Şubat ayında kozlarını paylaşacak. Premier Lig'in 26. haftasında Emirates Stadı'nda oynanacak bu maçı Türk futbolseverlerin merakla beklediğini söyleyebiliriz...
DİĞER MAÇ 32. HAFTADA
Premier Lig'de açık ara zirvede yer alan Manchester City'de forma giyen İlkay Gündağan'la olan randevu ise 32. haftada. Mart ayında oynanacak bu maçta ise Everton, rakibini kendi sahasında ağırlayacak.
LIVERPOOL MAÇI İSE NİSAN'DA
Everton, FA Cup'ta yenildiği Emre Can'lı Liverpool'la ise Nisan ayında karşışacak. Manchester City maçından sonra oynanacak maç 33. haftaya denk geliyor.
EVERTON'UN KALAN PREMIER LİG MAÇLARI
Tottenham (D)
West Bromwich
Leicester
Arsenal (D)
Crystal Palace
Watford (D)
Burnley (D)
Brighton
Stoke City (D)
Manchester City
Liverpool
Swansea (D)
Newcastle
Huddersfield (D)
Southampton
West Ham (D)
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
İşte Cenk'in 'Türk derbilerinin' tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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