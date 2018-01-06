Cenk G.Antep'e yaptığını yine yaptı: Tam 8 milyon lira!

İngiliz ekibinin 'Beşiktaş'a ödenen bonservis bedelini' bahane ederek yıldız oyuncunun alacağı yıllık ücrette indirim yapmasını talep ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine daha önce 4 milyon Euro'ya prensip anlaşmasına vardığı Everton yetkililerin talebini kabul eden Cenk'in 3 bin 600 Euro'ya 'evet' dediği ve Everton'la 4.5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.

TOPLAM 1 MİLYON 800 BİN EURO'LUK (YAKLAŞIK 8 MİLYON TL) KAYIP

4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk, bu fedakarlığıyla yıllık 400 bin Euro'dan toplam 1 milyon 800 bin Euro'luk bir gelirden de vazgeçmiş oldu.

AYNISINI GAZİANTEPSPOR'DA DA YAPMIŞTI

Gaziantepspor'dan ayrılırken de kulübüne karşı benzer bir davranış sergileyen Cenk, Beşiktaş'tan aldığı 900 bin Euro'luk çeki ve alacağı olan 500 bin Euro'yu bırakmış ve büyük bir fedakarlık yapmıştı.

