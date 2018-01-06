Cenk G.Antep'e yaptığını yine yaptı: Tam 8 milyon lira!
İngiliz ekibinin 'Beşiktaş'a ödenen bonservis bedelini' bahane ederek yıldız oyuncunun alacağı yıllık ücrette indirim yapmasını talep ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine daha önce 4 milyon Euro'ya prensip anlaşmasına vardığı Everton yetkililerin talebini kabul eden Cenk'in 3 bin 600 Euro'ya 'evet' dediği ve Everton'la 4.5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.
TOPLAM 1 MİLYON 800 BİN EURO'LUK (YAKLAŞIK 8 MİLYON TL) KAYIP
4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk, bu fedakarlığıyla yıllık 400 bin Euro'dan toplam 1 milyon 800 bin Euro'luk bir gelirden de vazgeçmiş oldu.
AYNISINI GAZİANTEPSPOR'DA DA YAPMIŞTI
Gaziantepspor'dan ayrılırken de kulübüne karşı benzer bir davranış sergileyen Cenk, Beşiktaş'tan aldığı 900 bin Euro'luk çeki ve alacağı olan 500 bin Euro'yu bırakmış ve büyük bir fedakarlık yapmıştı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:04
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
Cenk G.Antep'e yaptığını yine yaptı: Tam 8 milyon lira! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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