Gaziantepli Cenk Premier Lig'e gitti Gaziantepspor ise...





CENK 500 BİN EURO'LUK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olmak istediğini Gaziantepsporlu yöneticilere iletirken, bu transfer için kulüpten alacağı olan 500 bin Euro'dan da vazgeçti.

900 BİN EURO'YU DA GAZİANTEPSPOR'A VERDİ

Cenk, sezon sonu serbest kalmasına rağmen 4 ay öncesinden imza attığı için 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçerken, Beşiktaş'tan transfer için aldığı 900 bin Euro'yu da kırmızı-siyahlı ekibe verdi. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın kardeşi Mehmet Kızıl ise alınan 900 bin Euro'nun 400 bin Euro'sunun Beşiktaş'tan geçmişten kalan transfer alacağını açıklamıştı.





GAZİANTEPSPOR BEDAVAYA GİDECEK CENK'TEN PARA KAZANDI

Sonuç olarak Gaziantepspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak Cenk Tosun'dan belli bir gelir elde etmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'a 5 yıllık imza atan Cenk Tosun'un başarı hikayesi başladı...

YEDEK KALDI AMA VAZGEÇMEDİ

Beşiktaş'a geldikten sonra Mario Gomez, Demba Ba ve Aboubakar gibi yıldızlarla forma savaşına giren Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunda patlama yaptı. Negredo gibi bir yıldızı yedek kulübesine mahkum eden ve gösterdiği performansla Avrupa'dan Çin'e kadar futbol kulüplerinin dikkatini çeken Cenk, Premier Lig'in yolunu tuttu.







KAZANAN CENK VE BEŞİKTAŞ OLDU

Beşiktaş, Cenk Tosun'u bonuslarla birlikte 28 milyon Euro'ya (Yaklaşık 127 milyon TL) İngiliz ekibi Everton'a gönderirken, golcü oyuncunun da yılda yaklaşık 4 milyon Euro alacağı öğrenildi (18 milyon TL). Cenk'in Beşiktaş'tan 5 yıllık sözleşmesi boyunca aldığı en yüksek yıllık ücret ise 1 milyon 700 bin Euro'ydu (Yaklaşık 7 milyon 700 bin TL)

VE GAZİANTEPSPOR...

Cenk Tosun gibi birçok yıldızı önemli bonservis bedelleri karşılığında elinden çıkararak kar eden ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Gaziantepspor ise sorunlarla başbaşa kaldı. Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle kongreye gitme kararı alan Gaziantepspor, maddi destek için de kulüp üyeliği halka açıyor. Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz yaptığı açıklamada kulübün toplam borcunun 113 milyon TL olduğunu açıklarken en büyük hedeflerinin ise transfer yasağını kaldırmak olduğunu belirtti.





İşte Gaziantepspor'un büyük gelir elde ettiği 10 transfer:

Tabata Beşiktaş'a gitti (8 milyon Euro)

Ayhan Akman Beşiktaş'a gitti (8 milyon dolar)

İsmail Köybaşı Beşiktaş'a gitti (5.5 milyon Euro)

Samuel Johnson Fenerbahçe'ye gitti (5 milyon dolar)

Elvir Boliç Fenerbahçe'ye gitti (4 milyon dolar)

Olcan Adın Trabzonspor'a gitti (3.3 milyon Euro)

Dany Galatasaray'a gitti (3.3 milyon Euro)

İbrahim Toraman Beşiktaş'a gitti (3 milyon Euro)

Muhammed Demir Trabzonspor'a gitti (2.7 milyon Euro)

Serdar Kurtuluş Beşiktaş'a gitti (1.7 milyon Euro)







Emre GÜNEŞ