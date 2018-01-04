Cenk Tosun'un Everton transferi kesinleşti. Londra'ya transfer görüşmeleri yapmak için giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Evertonlu yöneticilerle Cenk Tosun'un transferi konusunda anlaştı. Siyah-beyazlı kulüp bu transferden 27 milyon Euro kazanacak.



FİKRET ORMAN: SON AŞAMAYA GELDİK

Transfer için Londra'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports'a bağlanarak, Cenk Tosun ve transferler hakkında bilgi verdi. Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik, daha tamamlanmadı. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemlidir. Hafta sonuna netleşir. Beşiktaş için al al al devri bitti. Sat sat sat devrine geçtik, alıp pahalıya sat devrine geçtik. Biz, takviyeler için İngiltere'deyiz.



ORMAN 30 İSTİYORDU...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman İngiliz ekibinden 30 milyon Euro talep ediyordu ve pazarlıklar kıran kırana devam ediyordu. Dün gece Türkiye saatiyle 23:00'de son aşamaya gelindi ve taraflar 27 milyon Euro'ya el sıkıştı.

AÇIKLAMA AN MESELESİ

Everton ısrarla istediği Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibinin transferi 24 saat içinde açıklaması bekleniyor. Cenk geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmişti.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK!

27 milyon Euro karşılığında Everton'un yolunu tutacak Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Golcü futbolcu Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

BBC DE DUYURDU...

Bu arada İngiliz BBC Kanalı, Everton'ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. BBC'de haber "Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı." İfadeleri kullanıldı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Cenk Tosun İngiliz ekibinden yıllık 4 milyon Euro kazanacak. Golcü futbolcu bu sezonun yarısı için ise 2 milyon Euro'yu cebine koyacak.