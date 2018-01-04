 Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'u açıkladı!

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'u açıkladı!

    Merakla beklenen -Everton transferini bitti. Dün 'ya giden Başkanı , 27 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Bein Sports'a telefonla bağlanan ve açıklamalarda bulunan , transferde son aşamaya gelindiğini söyledi.

    'un Everton transferi kesinleşti. 'ya görüşmeleri yapmak için giden Başkanı , Evertonlu yöneticilerle 'un transferi konusunda anlaştı. Siyah-beyazlı kulüp bu transferden 27 milyon Euro kazanacak.

    FİKRET ORMAN: SON AŞAMAYA GELDİK
    için 'ya giden Başkanı , Bein Sports'a bağlanarak, ve transferler hakkında bilgi verdi. Orman'ın açıklamaları şöyle;

    " transferinde son aşamaya kadar geldik, daha tamamlanmadı. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemlidir. Hafta sonuna netleşir. için al al al devri bitti. Sat sat sat devrine geçtik, alıp pahalıya sat devrine geçtik. Biz, takviyeler için İngiltere'deyiz.

    ORMAN 30 İSTİYORDU...
    Başkanı İngiliz ekibinden 30 milyon Euro talep ediyordu ve pazarlıklar kıran kırana devam ediyordu. Dün gece Türkiye saatiyle 23:00'de son aşamaya gelindi ve taraflar 27 milyon Euro'ya el sıkıştı.

    AÇIKLAMA AN MESELESİ
    Everton ısrarla istediği Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibinin transferi 24 saat içinde açıklaması bekleniyor. Cenk geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmişti.

    EN PAHALI TRANSFER OLACAK!
    27 milyon Euro karşılığında Everton'un yolunu tutacak Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına olan en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Golcü futbolcu Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak olmuştu.

    BBC DE DUYURDU...
    Bu arada İngiliz BBC Kanalı, Everton'ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. BBC'de haber "'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı." İfadeleri kullanıldı.

    4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
    Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Cenk Tosun İngiliz ekibinden yıllık 4 milyon Euro kazanacak. Golcü futbolcu bu sezonun yarısı için ise 2 milyon Euro'yu cebine koyacak.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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