Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Opare paylaşılamıyor. Yıldız futbolcuya Stoke City ve Leicester City teklif yaptı.

Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek için Leicester City atağa geçti.

"3 TAKIM DAHA NABIZ YOKLADI"

Haberde; Opare için Everton, Swansea, West Ham United gibi kulüplerin de nabız yokladığı ve Augsburg'un 3 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Opera, bu sezon 14 maçta sahaya çıktı.