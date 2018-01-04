 Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!

    Bir dönem forması giyen Augsburg'un Ganalı futbolcusu için 'nin ardından de devreye girdi.

    'ın eski futbolcusu paylaşılamıyor. Yıldız futbolcuya ve teklif yaptı.

    Alman basınında yer alan habere göre; ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek için atağa geçti.

    "3 TAKIM DAHA NABIZ YOKLADI"
    Haberde; Opare için Everton, Swansea, gibi kulüplerin de nabız yokladığı ve Augsburg'un 3 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

    Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Opera, bu sezon 14 maçta sahaya çıktı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:02
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