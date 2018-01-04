Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Augsburg'un Ganalı futbolcusu Daniel Opare için Stoke City'nin ardından Leicester City de devreye girdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Opare paylaşılamıyor. Yıldız futbolcuya Stoke City ve Leicester City teklif yaptı.
Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek için Leicester City atağa geçti.
"3 TAKIM DAHA NABIZ YOKLADI"
Haberde; Opare için Everton, Swansea, West Ham United gibi kulüplerin de nabız yokladığı ve Augsburg'un 3 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.
Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Opera, bu sezon 14 maçta sahaya çıktı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:02
-
Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
-
Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
-
Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.