 Gökhan Töre kampta yok! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    kampta yok!

    Gökhan Töre kampta yok!
    'ın sezon başındaki kampında sağ dizinden sakatlanan , sorununun devam etmesi sebebiyle 'ın devre arası kampında yer almayacak.

    Töre'nin takıma dönme süresinin 3 haftayı bulabileceği bildirildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:28
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