Gökhan Töre kampta yok!
Beşiktaş'ın sezon başındaki kampında sağ dizinden sakatlanan Gökhan Töre, sorununun devam etmesi sebebiyle Kara Kartal'ın devre arası kampında yer almayacak.
Töre'nin takıma dönme süresinin 3 haftayı bulabileceği bildirildi.
Töre'nin takıma dönme süresinin 3 haftayı bulabileceği bildirildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie müjdesi
Toplam 6
Yorum
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Toplam 6
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bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
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