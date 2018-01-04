Kartal’ın hedefi Oliver Giroud
Cenk Tosun’un transferi için İngiltere’de bulunan Fikret Orman, Arsenal’den ayrılmak isteyen Fransız yıldızın peşinde
BALOTELLİ DE LİSTEDE
Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki forvetin menajeri ile de temasa geçen Orman, Cenk işinin resmiyete dökülmesinden sonra Giroud'u noktalayacağı ileri sürüldü. Bu arada kulübe yakın kaynaklar Beşiktaş'ın Nice'te forma giyen Mario Balotelli ile de ilgilendiğini bildirdi. Şenol Güneş'in daha önce 'sorunlu' diye istemediği İtalyan golcüye sıcak bakmaya başladığı dile getirildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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