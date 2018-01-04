 Kartal’ın hedefi Oliver Giroud – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Kartal’ın hedefi Oliver Giroud

    Kartal’ın hedefi Oliver Giroud

    ’un transferi için İngiltere’de bulunan Fikret Orman, Arsenal’den ayrılmak isteyen Fransız yıldızın peşinde

    , Everton'a imza atmaya hazırlanan Cenk Tosun'un yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. Hem Cenk'in transferini görüşmek hem de yeni oyuncular bakmak için transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden başkan Fikret Orman, burada Arsenal'in Fransız yıldızı Oliver Giroud için pazarlıklara başladı. 6'ncı sezonunu geçirdiği Londra ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli golcü için sıkı bir çalışma içine giren Orman'ın Umut Güner ile birlikte İngiliz kulübü yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi.

    BALOTELLİ DE LİSTEDE
    Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki forvetin menajeri ile de temasa geçen Orman, Cenk işinin resmiyete dökülmesinden sonra Giroud'u noktalayacağı ileri sürüldü. Bu arada kulübe yakın kaynaklar Beşiktaş'ın Nice'te forma giyen Mario Balotelli ile de ilgilendiğini bildirdi. Şenol Güneş'in daha önce 'sorunlu' diye istemediği İtalyan golcüye sıcak bakmaya başladığı dile getirildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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