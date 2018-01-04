Kartal’ın hedefi Oliver Giroud

Everton'a imza atmaya hazırlanan'un yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. Hem Cenk'in transferini görüşmek hem de yeni oyuncular bakmak için transferden sorumlu yönetici'le birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden başkan Fikret Orman, burada Arsenal'in Fransız yıldızıiçin pazarlıklara başladı. 6'ncı sezonunu geçirdiğisıkı bir çalışma içine giren Orman'ın Umut Güner ile birlikte İngiliz kulübü yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi.Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyenmenajeri ile de temasa geçen Orman, Cenk işinin resmiyete dökülmesinden sonra'u noktalayacağı ileri sürüldü. Bu arada kulübe yakın kaynaklar Beşiktaş'ın Nice'te forma giyenile de ilgilendiğini bildirdi. Şenol Güneş'in daha öncediye istemediği İtalyan golcüye sıcak bakmaya başladığı dile getirildi.