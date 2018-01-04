 Marcelo Barcelona yolunda!.. – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Marcelo yolunda!..

    Marcelo <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a> yolunda!..
    Sezon başında 'tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a olan Marcelo Guedes, başarılı performansıyla Katalan devinin dikkatini çekmeyi başardı. Mundo Deportivo, Marcelo'nun defansa takviye yapmak isteyen 'nın gündeminde olduğunu yazdı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:03
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