 Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da

    Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da

    İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın için ile anlaştığını açıkladı.

    Dün akşam saatlerinde 'ya giden Kulübü Başkanı ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.



    'de verilen arada tatilini 'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:50
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