Come to Beşiktaş Mandzukic
Dün 4.5 senelik imza atan Hırvat stoper Vida, “Sen kime Come To Beşiktaş çağırısı yapacaksın?” sorusuna, “Milli takımdan arkadaşım Mandzukic’i” yanıtını verdi
PEPE DE 'CR7'Yİ SÖYLEDİ
Vida'nın bu sözlerini değerlendiren başkan Fikret Orman, "Come To Beşiktaş bir dünya sloganı artık. İşin espri tarafını yapıyoruz. Pepe de Ronaldo'ya söylüyor, Vida da Mandzukic'e arkadaşı olduğu için söyleyeceğini ifade etti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Bunlar bugünden yarına olan şeyler değil. Transfer görüşmelerine de devam ediyoruz. Biz de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek" ifadelerini kullandı.
UEFA: MÜKEMMEL TRANSFER VİDA
Beşiktaş'ın Domagoj Vida transferi Avrupa'da da ses getirdi. UEFA, sosyal medya hesabından Vida transferini "Mükemmel transfer" olarak duyurdu. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida ile takımını güçlendirdiği ifade edildi.
VİDA KAMPA KATILDI
DÜN akşam Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida da antrenmana katıldı. Hırvat oyuncu idman öncesinde futbolcularla tanıştırıldı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen ve izinli olan oyuncular kampa yarın katılacak. Bu arada siyah-beyazlıların dünkü idmanında teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı. Güneş, bugün 13.00'te basın toplantısı yapacak.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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