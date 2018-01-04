 Come to Beşiktaş Mandzukic – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Mandzukic

    Come to Beşiktaş Mandzukic

    Dün 4.5 senelik imza atan Hırvat stoper Vida, “Sen kime çağırısı yapacaksın?” sorusuna, “Milli takımdan arkadaşım Mandzukic’i” yanıtını verdi

    Kara Kartal'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida, kendisini 4.5 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalarken, camiayı heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Vida, kendisinin de "Come To Beşiktaş" çağrısını 'e yapabileceğini söyledi. İmza töreni öncesinde BJK TV'de soruları yanıtlayan tecrübeli oyuncu kendisine yöneltilen, "Sen kime çağırısı yapacaksın?" sorusuna, "Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşım olan Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' derim" yanıtını verdi.

    PEPE DE 'CR7'Yİ SÖYLEDİ
    Vida'nın bu sözlerini değerlendiren başkan Fikret Orman, "Come To Beşiktaş bir dünya sloganı artık. İşin espri tarafını yapıyoruz. Pepe de Ronaldo'ya söylüyor, Vida da Mandzukic'e arkadaşı olduğu için söyleyeceğini ifade etti. Beşiktaş'ta biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Bunlar bugünden yarına olan şeyler değil. Transfer görüşmelerine de devam ediyoruz. Biz de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek" ifadelerini kullandı.

    UEFA: MÜKEMMEL TRANSFER VİDA
    Beşiktaş'ın Domagoj Vida transferi Avrupa'da da ses getirdi. UEFA, sosyal medya hesabından Vida transferini "Mükemmel transfer" olarak duyurdu. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida ile takımını güçlendirdiği ifade edildi.




    VİDA KAMPA KATILDI
    DÜN akşam Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida da antrenmana katıldı. Hırvat oyuncu idman öncesinde futbolcularla tanıştırıldı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen ve izinli olan oyuncular kampa yarın katılacak. Bu arada siyah-beyazlıların dünkü idmanında teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı. Güneş, bugün 13.00'te basın toplantısı yapacak.


    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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