Come to Beşiktaş Mandzukic

Kartal'ın yeni transferi Hırvat stoper, kendisini 4.5 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalarken, camiayı heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Vida, kendisinin deçağrısını Mario Mandzukic 'e yapabileceğini söyledi. İmza töreni öncesinde BJK TV'de soruları yanıtlayan tecrübeli oyuncu kendisine yöneltilen, "Sen kime Come To Beşiktaş çağırısı yapacaksın?" sorusuna,yanıtını verdi.Vida'nın bu sözlerini değerlendiren başkan Fikret Orman, "Come To Beşiktaş birartık. İşin espri tarafını yapıyoruz.arkadaşı olduğu için söyleyeceğini ifade etti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelerebaşladık. Bunlar bugünden yarına olan şeyler değil. Transfer görüşmelerine de devam ediyoruz. Biz de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Domagoj Vida transferi Avrupa'da da ses getirdi. UEFA, sosyal medya hesabından Vida transferini "Mükemmel transfer" olarak duyurdu. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida ile takımını güçlendirdiği ifade edildi.DÜN akşam Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida da antrenmana katıldı. Hırvat oyuncu idman öncesinde futbolcularla tanıştırıldı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen ve izinli olan oyuncular kampa yarın katılacak. Bu arada siyah-beyazlıların dünkü idmanında teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı. Güneş, bugün 13.00'te basın toplantısı yapacak.