 Transfer bitti! Cenk Tosun Everton'da! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    bitti! Everton'da!

    <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">Transfer</a> bitti! <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> Everton'da!

    , 'un transferi için Everton'la 27 milyon Euro'ya anlaştı.

    Ntv Spor'un haberine göre; Bir haftadır konuşulan gerçekleşti ve 'un transferi konusunda ile Everton anlaştı. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'ya 'u renklerine kattı. Başkanı , dün akşam İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle biraraya geldi. Bu sabah teklife son hali verildi ve golcü oyuncunun transferi sonuçlandı.

    Everton, ücretinin 25 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon Euro'su milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek.

    Bu akşam Liverpool'a gidecek , yarın sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

    3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle olan oyuncu oldu.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:00
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