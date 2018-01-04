Transfer bitti! Cenk Tosun Everton'da!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 27 milyon Euro'ya anlaştı.
Ntv Spor'un haberine göre; Bir haftadır konuşulan transfer gerçekleşti ve Cenk Tosun'un transferi konusunda Beşiktaş ile Everton anlaştı. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'ya Cenk Tosun'u renklerine kattı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle biraraya geldi. Bu sabah teklife son hali verildi ve golcü oyuncunun transferi sonuçlandı.
Everton, transfer ücretinin 25 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 2 milyon Euro'su milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek.
Bu akşam Liverpool'a gidecek Cenk Tosun, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:00
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Gaziantepli Cenk Premier Lig'e gitti Gaziantepspor ise...
Toplam 3
Yorum
Beter olun her mac yatip puanlari verdiginiz renkliler ödesin yediginiz paralari...
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
fsm1453 burda bazı arkadaslar aykut soyle yapmıs boyle yapmıs dıyor en guzelı yapmıs para ıle sadet olmaz bunu ogrenecekler 90,5 kg nedır
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 4
Yorum
barzinho Karar verin 27 milyon sterlin mi - euro mu ?
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