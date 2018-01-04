 Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın kampı sürüyor

    Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda 4'e 4 maçla sona erdi.

    Siyah-beyazlılarda izni sona eren Hollandalı futbolcu de idmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan Atınç Nukan ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

    , hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:15
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