Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda 4'e 4 maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda izni sona eren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de idmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan Atınç Nukan ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.





