Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda 4'e 4 maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılarda izni sona eren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de idmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan Atınç Nukan ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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