''Burak da Arda da Selçuk da beğendiğim oyuncular. Ozan'ı duydum. Çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Bazen biz de elimizdeki oyuncuyu kaybedebiliyoruz.''''Cenk'in sadece eksiğini söyleyeyim, ilk senesinde hatırlarsanız ne zaman sahaya gireceğim diye acele ederdi. Karabük'te 10 kişi kaldıktan sonra oyuna girememişti, bozulmuştu. O bozulmayı yapmazsa Cenk'in önü açık. Çok mesafe aldığını düşünüyorum.''''Cenk'ten gelecek para içerideki ihtiyaçları karşılar ve artarsa o zaman transfer isterim. Ama paramız kalmazsa istemem. Öncelikle içerideki ekonomi düzeltilmeli.''''Altın çamura bulansa da altındır. Cenk en iyi yere gitsin, para kazansın. En önemlisi orada iz bıraksın.''''Kesinleşmişse Cenk Tosun hayırlı olsun. Hem üzüldüm hem de sevindim. Cenk iyi bir Beşiktaşlıydı. Kendini planlı bir şekilde büyüttü.''''Şu andaki kadroya bakarsak, buraya oyuncu almak isterim. Ama ekonomiyle ilgili. Transfer ekonomik, teknikle alakalıdır. Bizde hep 'al, al, al' iki ay sonra 'sat, sat, sat" denir.''''Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Örnek olacağız. Rakiplere saygılı olacağız; ama en iyisinin biz olduğumuzu da göstereceğiz.''''Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen sonuç almak istemiyoruz. Sahanın sınırları içinde kalacağız; ama yaratıcılıkta asla sınır tanımayacağız.''''Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmekten geçer. Her şeyin en iyi olması gerekir.''''Evet eksiklerimiz var. Ancak yıldızları seyreden değil onlarla yarışan bir takım olmak istiyoruz.''''Seyirci iyi futbol ve iyi oyunla keyif almak istiyor. Biz de onları mutlu etmek için olağanüstü çalışmalıyız.''''Sevgi, saygı, sportmenlik önceliğimizdi yine öyle olacak. Sadece Beşiktaş değil Türk futbolseverlere sesleniyoruz. Dünyaya açılıyoruz. En zirve nereyse oraya gitmeye çalışıyoruz.''''Takım olarak da kulüp olarak da yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Geçmişleri artık unuttuk. Bunları dürüstlük ve ilke merkezli olarak.''''Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz ve bu heyecanın başarı getirmesini bekliyoruz. Hiç bir zaman mazeret üretmedik, çözüm ürettik.''"Kadrom şu an yeterli, Cenk gidince bir oyuncu alınmasında yarar var dedim. Öyle bir oyuncu gelir, veya başkası gider, bilemem. Orkan ve Mustafa'yı isteyen takımlar var ama bizim ne yapacağımız daha önemli. Önce buna bakacağız""Dembaba konusu şöyle: Sakatlık olunca sorun oldu. Öyle olmasaydı zaten takımda kalacaktı. Sağlamdı, iyiydim derken sakatlık çıktı. Demba Ba'nın ekonomik külfeti olmaz, gelir oynarsa tamam. Ama şu an öyle bir planımız yok.""Cenk gittiği için santrfor pozisyonuna bakılan oyuncular var, izlenen oyuncular var. Ama şu an verilmiş bir karar yok."