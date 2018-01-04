Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a transfer olması, ülkesi Hırvatistan'daki medya organlarında geniş yer buldu.
Vida'nın Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığına vurgu yapan Hırvat medyası, özellikle Vida'ya yapılan coşkulu karşılamayı ön plana çıkardı.
"Jutarnji List" gazetesi, "Vida Beşiktaş'ta" başlığı ile yayımladığı haberde, Vida'yı İstanbul'da binin üzerinde coşkulu Beşiktaş taraftarının karşıladığını yazdı.
Hırvatistan'ın resmi televizyon kanalı "HRT" de "Vida'yı İstanbul'da gazeteci ve taraftar ordusu karşıladı" başlıklı haberinde, Hırvat futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağının uzun zamandır bilindiğini ve nihayetinde Vida'nın İstanbul'a geldiğini aktardı.
"Vecernji List" gazetesi ise "Beşiktaş taraftarının gürültüsünden hiçbir şey duyamadım" manşetli haberinde, Vida'nın basın toplantısındaki ifadelerine yer verirken, Hırvat milli futbolcunun Beşiktaş taraftarını çok iyi tanıdığını söylediği belirtildi.
"Index" haber sitesi ise, Vida'nın, "Mandzukic'i de buraya gelmesi için ikna edeceğim" sözlerini ön plana çıkardı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:57
-
Volkan Şen bombası
Toplam 18
Yorum
ne yata kalka şampıyon oluruz düşünçesi hakim olacak
-
Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 19
Yorum
1903edirne Tosun Paşam yolun açık olsun. Kasamızı doldurdun. Sayın Başkanım sende tarih yazdın. Ama artık borçlarımız azalsın, hatta bitsin artık.
-
Marcelo Barcelona yolunda!..
Toplam 4
Yorum
sebo yakışır abime
Beşiktaş'ın Vida transferi Hırvat basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.