Şimşek, 'Cenk Tosun' a teşekkür mesajı yayınladı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, Beşiktaş’ın futbolcusu Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını belirterek teşekkür etti.
Cenk Tosun transferini sosyal medya hesabından değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie müjdesi
Toplam 6
Yorum
volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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Van Persie müjdesi
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Yorum
volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 14
Yorum
bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
Şimşek, 'Cenk Tosun' a teşekkür mesajı yayınladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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