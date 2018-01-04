 Şimşek, 'Cenk Tosun' a teşekkür mesajı yayınladı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Şimşek, '' a teşekkür mesajı yayınladı

    Şimşek, 'Cenk Tosun' a teşekkür mesajı yayınladı

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hesabından paylaştığı yazıda, ’ın futbolcusu 'un 'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını belirterek teşekkür etti.

    transferini hesabından değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:06
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