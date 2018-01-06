Yeni stadı da Vodafone Park gibi oluyor!

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de de Vodafone Park'ı aramayacak. Everton'un 2022-2023 sezonunda tamamlanması beklenen yeni stadı Beşiktaş'ta deniz kıyısında yer alan Vodafone Park gibi deniz manzaralı olacak. Bramley Moore Dock'ta yapılacak yeni stadın kapasitesi ise 55 bin!Maçlarını 1892 yılından beri Goodison Park'ta oynayan Everton, 130 yıl sonra taşınıyor. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak ve Liverpool'un liman bölgesinde yer alacak yeni statı Cenk Tosun'un da görecek. Milli yıldızın 4.5 yıllık sözleşmesinin son yılında tamamlanması beklenen stadın toplam maliyetinin ise 300 milyon sterlin (Yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL) olması bekleniyor.