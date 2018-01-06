Yeni stadı da Vodafone Park gibi oluyor!
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de de Vodafone Park'ı aramayacak. Everton'un 2022-2023 sezonunda tamamlanması beklenen yeni stadı Beşiktaş'ta deniz kıyısında yer alan Vodafone Park gibi deniz manzaralı olacak. Bramley Moore Dock'ta yapılacak yeni stadın kapasitesi ise 55 bin!Maçlarını 1892 yılından beri Goodison Park'ta oynayan Everton, 130 yıl sonra taşınıyor. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak ve Liverpool'un liman bölgesinde yer alacak yeni statı Cenk Tosun'un da görecek. Milli yıldızın 4.5 yıllık sözleşmesinin son yılında tamamlanması beklenen stadın toplam maliyetinin ise 300 milyon sterlin (Yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL) olması bekleniyor.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Bayern Münih-Beşiktaş oranları belli oldu
- Talisca'ya büyük onur! En iyi 11'e seçildi!
- Spor yazarları Beşiktaş yazdı
- Pascal Nouma'dan canlı yayında çirkin hareket
- Beşiktaş'ın tarihi başarısına sosyal medya tepkileri!
- Kasım ayında ilk 10'da 3 Türk kulübü!
- UEFA güncel sıralamayı açıkladı!
- İngilizler rakamı açıkladı! İşte Cenk'in yıllık ücreti
Yeni stadı da Vodafone Park gibi oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.