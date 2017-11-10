Dört büyüklerden Ata'yı anma mesajı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinden sonsuza dek yürüyecekleri belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.







Galatasaray Kulübünün açıklamasında Atatürk'ün özlemle anıldığı aktarılarak, "Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk düşünce, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.







Beşiktaş Kulübünün ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."







Trabzonspor kulübünün resmi internet sitesinden yayınlanan 10 Kasım mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümü. O'nun önderliği etrafında kenetlenen milletimizin verdiği İstiklal mücadelesi, bizim bugün sarsılmaz bir ulus olarak varoluşumuzun temelini teşkil ediyor.

Atatürk, silah ve fikir arkadaşlarıyla beraber, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarlarken yüce bir milletin en büyük değerinin bağımsızlık olduğunun bilinci ve kararlılığıyla hareket ettiler. Bağımsızlık ve ulus bilinci bugün de Türk milletinin en kıymetli hazinesi olmalıdır. Bu kıymetten ödün vermeden ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek ise varlığını Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal mücadelesi veren kahraman atalarına borçlu birer vatandaş olarak hepimizin ödevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha minnet ve özlemle anıyoruz… Saygılarımızla.

TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU"







