Lille-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında heyecan dorukta! Lille, sahasında Metz'i konuk etmeye hazırlanıyor. Berke Özer'in gelmesinin ardından hem ligde hem de Avrupa'da performansını artıran Lille, evinde oynayacağı bu kritik maçta 3 puanı alarak puanını 17'ye taşımayı hedefliyor. İç saha avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen ekip, taraftarına galibiyet sevincini yaşatmak istiyor. Deplasman temsilcisi Metz ise ligde zor günler geçiriyor. Son sıradan bir an önce kurtulmayı amaçlayan Fransız ekibi, Lille karşısında hata yapmak istemiyor ve puan ya da puanlarla sahadan ayrılmayı planlıyor. Peki, Lille-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Lille-Metz maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud

Metz: Fischer; Colin, Gbamin, Yegbo; Kouao, Deminguet, Toure, Abuashvili; Hein, Sabaly, Diallo