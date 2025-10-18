Nice Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1 Nice - Lyon maçı CANLI izle!

Fransa Ligue 1'de Nice – Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenebilecek? Son haftalarda düşüş yaşayan Nice, evinde güçlü Lyon karşısında galibiyet arayacak. Les Aiglons, altı maçtır süren galibiyet hasretine son verebilecek mi? Lyon ise son maçtaki yenilgiyi unutturup şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmayı başarabilecek mi? Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak bu kritik mücadele, hem zirve hedefi hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Peki, Nice Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nice Lyon maçı canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

NICE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice – Lyon maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 18:00 (TSİ) başlayacak.

Un 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒆, ça change le jeu. ❤️🖤 Les Restos du Cœur sont présents aux abords du parvis pour collecter vos denrées alimentaires et produits hygiéniques avant la rencontre #OGCNOL 🤝 #1TEAM pic.twitter.com/19fdR75BHS October 18, 2025

NICE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele BEIN CONNECT'te canlı olarak yayınlanacak.

