Nice Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1 Nice - Lyon maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası
NiceLyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ligue 1’de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Lyon, Cumartesi günü Allianz Riviera’da formsuz Nice’e konuk oluyor. Les Aiglons, son altı maçtaki ilk galibiyetini alabilecek mi? Peki Nice - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:48
Fransa Ligue 1'de NiceLyon maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenebilecek? Son haftalarda düşüş yaşayan Nice, evinde güçlü Lyon karşısında galibiyet arayacak. Les Aiglons, altı maçtır süren galibiyet hasretine son verebilecek mi? Lyon ise son maçtaki yenilgiyi unutturup şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmayı başarabilecek mi? Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak bu kritik mücadele, hem zirve hedefi hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Peki, Nice Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nice Lyon maçı canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

NICE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice – Lyon maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 18:00 (TSİ) başlayacak.

NICE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele BEIN CONNECT'te canlı olarak yayınlanacak.

