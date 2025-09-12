CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lorient kozlarını paylaşacak. Ligde 3 puana sahip iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Marsilya - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 4. hafta maçında Marsilya, evinde Lorient'i ağırlayacak. Stade Velodrome'da oynanacak karşılaşmada Thomas Leonard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lorient maçı 12 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya - Lorient MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: De Lange; Medina, Pavard, Aguerd, Murillo; Gomes, Hojbjerg; Traore, O'Riley, Greenwood; Gouiri

Lorient: Mvogo; Faye, Talbi, Meite; Kouassi, Abergel, Avom, Mvuka; Dermane, Aiyegun, Soumano

Okan Buruk’tan stoper kararı!
F.Bahçe'de hedef 8 numara!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu
Icardi’den G.Saray kararı!
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 13:59
Bodrum FK - Adana Demirspor maçı ne zaman? Bodrum FK - Adana Demirspor maçı ne zaman? 13:48
Esenler Erokspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 13:44
Sevilla-Elche maçı ne zaman? Sevilla-Elche maçı ne zaman? 13:40
Marsilya - Lorient maçı hangi kanalda? Marsilya - Lorient maçı hangi kanalda? 13:29
Tedesco'nun doğum günü kutlandı Tedesco'nun doğum günü kutlandı 13:26
Daha Eski
Yunanistan-Türkiye maçı bilgileri! Yunanistan-Türkiye maçı bilgileri! 13:07
Yılmaz: Tek hedefimiz kazanmak Yılmaz: Tek hedefimiz kazanmak 12:22
Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da 11:33
Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! 11:30
Transferin son gününde ayrılık! Transferin son gününde ayrılık! 11:17
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! 11:05