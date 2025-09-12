Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Marsilya - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 4. hafta maçında Marsilya, evinde Lorient'i ağırlayacak. Stade Velodrome'da oynanacak karşılaşmada Thomas Leonard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lorient maçı 12 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya - Lorient MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: De Lange; Medina, Pavard, Aguerd, Murillo; Gomes, Hojbjerg; Traore, O'Riley, Greenwood; Gouiri

Lorient: Mvogo; Faye, Talbi, Meite; Kouassi, Abergel, Avom, Mvuka; Dermane, Aiyegun, Soumano