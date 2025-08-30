Nantes - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Nantes - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Nantes, evinde Auxerre'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Nantes - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nantes - Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nantes - Auxerre maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nantes - Auxerre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Kwon, Hong, Lepenant; Benhattab, Mohamed, Abline

Auxerre: De Percin; Senaya, Osho, Sierralta, Akpa, Mensah; Casimir, Owusu, Danois, Osman; Sinayoko