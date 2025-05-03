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Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | fransa ligue 1

Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | fransa ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile PSG 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:23
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Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | fransa ligue 1

Strasbourg - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Strasbourg ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - PSG maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doukoure, Omobamidele, Sarr; Diarra, Andrey Santos, Barco, Diego Moreira; Bakwa, Emegha, Lemarechal

PSG: Safonov; Zague, Lucas Beraldo, Hernandez, Mbaye; Mayulu, Lee, Zaire-Emery; Doue, Goncalo Ramos, Barcola

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