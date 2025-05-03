Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | fransa ligue 1

Strasbourg - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Strasbourg ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - PSG maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doukoure, Omobamidele, Sarr; Diarra, Andrey Santos, Barco, Diego Moreira; Bakwa, Emegha, Lemarechal

PSG: Safonov; Zague, Lucas Beraldo, Hernandez, Mbaye; Mayulu, Lee, Zaire-Emery; Doue, Goncalo Ramos, Barcola

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