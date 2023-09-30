Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
Clermont - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 7. haftada Clermont ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - PSG maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'de BeIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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