Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:00
Auxerre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Rennes maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AUXERRE - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Radu; I Toure, Jubal, Raveloson; Zedadka, B Toure, Massengo, Mensah; Dembele, Albline, Hein

Rennes

Mandanda; Spence, Rodon, Theate, Truffert; Doue, Santamaria, Bourigeaud, Toko Ekambi; Gouiri, Kalimuendo

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