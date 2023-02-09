Haberler Fransa Ligue 1 Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek!

Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek!

Son dakika haberleri... Kariyerini Fransız ekibi Marsilya'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem sonrası ülkemize destek oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:14
Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek!

Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Paris Saint Germain maçında depremzedelere destek olmak amacıyla, formasının altındaki tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazdı.

Fransız temsilcisi Marsilya'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain ile oynadıkları maçta Türkiye'deki depremi unutmadı. Karşılaşmada giydiği formasının altında yer alan tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazan Ünder, destek mesajını verdi.

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