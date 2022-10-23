Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Rennes: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Angers - Rennes: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Fransa Ligue 1'de Angers ile Rennes karşı karşıya geldi. Angers'ın sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 16:10
Angers - Rennes: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 12. haftasında Rennes, Raymond-Kopa Stadı'nda Angers ile karşılaştı. Maçın 43. dakikasında Amine Gouiri'nin golü ile öne geçen Rennes, 53. dakikada Salama'nın golüne engel olamadı.

Konuk ekip, maçın uzatma dakikalarında Lovro Majer'in penaltı golü ile karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.

Bu sonuçla Rennes, Ligue 1'de puanını 24'e çıkardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında 27 Ekim Perşembe günü Rennes'i konuk edecek.

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