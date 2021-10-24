Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

MARSİLYA - PSG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - PSG maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.