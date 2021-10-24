Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. PSG, Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Marsilya'yı yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 15:20
Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - PSG maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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