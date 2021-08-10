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Lionel Messi PSG'de

Barça ile yolları ayıran 34 yaşındaki futbolcu Paris Saint Germain ile anlaştı. Paris’e giden süper yetenek, bugün resmen açıklanacak. PSG’den yıllık 40 milyon euro kazanacak olan tangocu, 25 milyon euro da imza parası alacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Lionel Messi PSG'de

Ve malumun ilanı gerçekleşti. Dünya yıldızı Lionel Messi, Barcelona ile yolları ayırmasının ardından Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer oldu. Dün Paris'e gelen Arjantinli süper starı havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı. Dünü dinlenerek geçiren Leo, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan PSG kulübü, işin resmiyete dökülmesinin ardından transferi Eiffel Kulesi'nden duyuracak.

GEÇEN YIL DA GÖRÜŞTÜ
Bu arada Arjantinli futbolcunun, Fransız ekibinde kazanacağı rakam da netleşti. Yıllık 40 milyon euro alacak olan yıldız oyuncu, imza parası olarak da 25 milyon euro'yu cebine koyacak. Geçen sezon öncesinde de PSG ile görüşmeler yapan 34 yaşındaki yıldız, buna rağmen Barcelona ile sözleşme imzalamıştı. Messi geçtiğimiz günlerde yüzde 50 indirim yapmasına rağmen bu rakamın Barça'da kalmasına yetmediğini belirterek göz yaşları içinde Katalan ekibine veda etmişti.

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