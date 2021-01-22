Haberler Fransa Ligue 1 Ayın futbolcusu seçilmişti... Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı!

Ayın futbolcusu seçilmişti... 'dan teşekkür mesajı!

Fransa 'de aralık ayının en iyi futbolcusu seçilen , sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. 'de forma giyen milli yıldız, "Ligue 1’de Aralık ayının oyuncusu seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma ve destek veren sizlere teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 15:10
Ayın futbolcusu seçilmişti... Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı!

Fransa 'de formasıyla başarılı bir sezon geçiren , sergilediği performansla ligde aralık ayının en iyi futbolcusu seçilmişti.

Milli futbolcu, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Yusuf paylaiımında şu ifadelere yer verdi:

"Ligue 1'de Aralık ayının oyuncusu seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma ve destek veren sizlere teşekkür ederim."

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