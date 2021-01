Ayın futbolcusu seçilmişti... Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı!

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, sergilediği performansla ligde aralık ayının en iyi futbolcusu seçilmişti.

Milli futbolcu, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Yusuf paylaiımında şu ifadelere yer verdi:

"Ligue 1'de Aralık ayının oyuncusu seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma ve destek veren sizlere teşekkür ederim."

Ligue 1'de Aralık ayının oyuncusu seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma ve destek veren sizlere teşekkür ederim / Greatly pleased to be selected as Ligue 1 "Player of the Month". Huge privilege. Thank you for your support. ❤️ #DedicatedToPlay pic.twitter.com/E9aP3YRBgb