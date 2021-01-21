Yusuf Yazıcı Fransa Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Yusuf Yazıcı Lille'de gösterdiği performansla takımının zirvede oynamasına büyük katkı vermeye devam ediyor. Performansıyla göz kamaştıran A Milli yıldızımız, Fransa Ligue 1'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.



Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi. Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligi'nde 17 maça çıkan Yusuf Yazıcı 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

