Aktüel haberler (10.01.21)

Son şampiyon Lakers, Chicago Bulls'a şans tanımadı. LeBron James'in 28 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmadan Lakers, 117-115'lik galibiyetle ayrıldı.
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'da 12-16 Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yer alacak A Milli Erkek Takım'a moral ziyaretinde bulundu.
Real Madrid'e 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan 30 yaşındaki Hazard, "Sakatlıklar sürerse 35 yaşıma kadar oynayamam" diye konuştu.
Kadınlarda basketbolda günün sonuçları: G.Saray-Kayseri: 100-92, Adana- Orman: 75-89, İzmit Bld.-Samsun: 113- 47, Hatay-Elazığ: 87-60, Beşiktaş-Mersin: 77-85, N.Aydın-Fenerbahçe: 61-71.