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Aktüel haberler (10.01.21)

'nin yıldız ismi Mbappe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız futbolcunun ile temas halinde olduğu ve sezon sonunda yüksek bir bedelle transfer biteceği ileri sürüldü. İşte aktüel haberler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (10.01.21)

Son şampiyon , 'a şans tanımadı. 'in 28 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmadan Lakers, 117-115'lik galibiyetle ayrıldı.

Voleybol Federasyonu Başkanı , Kuzey Makedonya'da 12-16 Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yer alacak 'a moral ziyaretinde bulundu.

'e 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan 30 yaşındaki Hazard, "Sakatlıklar sürerse 35 yaşıma kadar oynayamam" diye konuştu.

Kadınlarda basketbolda günün sonuçları: -: 100-92, - Orman: 75-89, .-Samsun: 113- 47, Hatay-Elazığ: 87-60, -Mersin: 77-85, N.Aydın-: 61-71.

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