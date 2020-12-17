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Fransa ekibi Lille'de deprem! Resmen duyurdular...
Fransa Ligue 1'de Lille rüzgarı esmeye devam ediyor. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi son maçında Dijon'u deplasmanda 2-0'la geçti ve liderliğini sürdürdü. Bu galibiyetin ardından Lille ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler...
17 Aralık 2020 Perşembe 19:51, Güncelleme 17.12.2020 19:53
Fransa ekibi Lille'de deprem! Resmen duyurdular...