Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Metz: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Metz: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'in 20. haftasında Metz'i konuk eden , sahadan 1-0 mağlup ayrılarak büyük şok yaşadı. Metz'i zorlu deplasmanda zafere taşıyan golü 90. dakikada kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 08:50
Lyon - Metz: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'in 20. haftasında ile Metz karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadeleyi konuk ekiop Metz son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Maçın 74. dakikasında ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Lyon, 90. dakikada 'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.

Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Lyon, haftayı 40 puanla lider 'nin 2 puan arkasında 3. sırada kapattı. 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Metz ise 28 puana yükseldi.

Ligue 1'in 21. haftasında Lyon deplasmanda St. Etienne ile karşılaşacakken, Metz ise evinde 'i konuk edecek.

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