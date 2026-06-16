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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe Radyosu...

Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe Radyosu...

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile Radyo Fenerbahçe'nin yeniden kontrollerinde olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 15:43
Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe Radyosu...

Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'nin yeniden kontrollerinde olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır.

Fenerbahçe'nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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