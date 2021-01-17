Lille - Reims: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'de 20. hafta karşılaşmasında Lille, Reims'i ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele, Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jonathan Bamba ve 90+1. dakikada David attı. Reims'in tek sayısını ise 36. dakikada Zeneli kaydetti.

Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 81 dakika forma giyerken Zeki Çelik ve Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Lille, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 42 puanla 2. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Reims ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Lille, gelecek hafta Rennes deplasmanına gidecek. Reims ise Brest'i konuk edecek.