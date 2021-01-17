Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Reims: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Ligi ekiplerinden , evinde 'i ağırladı. Milli yıldızımız 'nın 81 dakika forma giydiği karşılaşmadan Lille, 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Lille'de ve , sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamadı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 21:21
Lille - Reims: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'de 20. hafta karşılaşmasında , 'i ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele, Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jonathan Bamba ve 90+1. dakikada David attı. Reims'in tek sayısını ise 36. dakikada Zeneli kaydetti.

Lille'de milli futbolcumuz , 81 dakika forma giyerken ve sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Lille, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 42 puanla 2. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Reims ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Lille, gelecek hafta Rennes deplasmanına gidecek. Reims ise Brest'i konuk edecek.

SON DAKİKA