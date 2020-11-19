Yusuf Yazıcı'nın menajerinden flaş açıklama! "Lille rekor fiyata..."
Fransız ekibi Lille'in milli yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, genç futbolcu hakkında özel açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren Yusuf Yazıcı ile ilgili çarpıcıs bir iddia ortaya atıldı. İşte milli futbolcu ile ilgili son gelişmeler...
19 Kasım 2020 Perşembe 16:42, Güncelleme 19.11.2020 16:44
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden flaş açıklama! "Lille rekor fiyata..."