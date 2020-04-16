Neymar’a cevap var

PSG'nin yıldızı Neymar, Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini seyrederken çok duygulandığını ve ağladığını itiraf etmişti. Brezilyalı futbolcu "İnanılmaz bir film. Çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" demişti. Filmin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Neymar'a teşekkür ederek "Umudunuz her zaman sevgi ve sağlık olacak" dedi.