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16 Nisan 2020, Perşembe
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’a cevap var

Neymar’a cevap var

'nin yıldızı , Türk yapımı 7. filmini seyrederken çok duygulandığını ve ağladığını itiraf etmişti.

'nin yıldızı , Türk yapımı 7. filmini seyrederken çok duygulandığını ve ağladığını itiraf etmişti. Brezilyalı futbolcu "İnanılmaz bir film. Çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" demişti. Filmin başrol oyuncularından , Neymar'a teşekkür ederek "Umudunuz her zaman sevgi ve sağlık olacak" dedi.

  1. 16.4.2020
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