Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman golünü paylaştı
Fransız ekibi Lille, bu sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda sol ayağı ile attığı şık golü paylaştı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile ilgli paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda attığı golü paylaşarak "Yusuf'un sol ayağı" notunu düştü.
Bu paylaşıma Fransız taraftarların yanı sıra Trabzonsporlu birçok taraftar da yorum yaptı. Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: "???? Yusuf Yazıcı'nın sol ayağı ?"— Fotomaç (@fotomac) October 21, 2019
"???? Le pied gauche de @yaziciyusuf97 ?"pic.twitter.com/n6BQOPE9sZ
- 21.10.2019
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Yorum
penaltı birde penaltı atabilseniz varya... tadından yenmez...
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Yorum
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Birol TUNA Yeni yönetimin herkesi kucaklamasını ve Beşiktaş için herkesin fikir ve katkılarını almasını diliyorum. Seçilemeyenlerin de destek olmasını.
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