Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman golünü paylaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile ilgli paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda attığı golü paylaşarak "Yusuf'un sol ayağı" notunu düştü.

Bu paylaşıma Fransız taraftarların yanı sıra Trabzonsporlu birçok taraftar da yorum yaptı. Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.