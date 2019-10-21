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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman golünü paylaştı

'nın antrenman golünü paylaştı

Lille Yusuf Yazıcı'nın antrenman golünü paylaştı

Fransız ekibi , bu sezon başında 'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu 'nın antrenmanda sol ayağı ile attığı şık golü paylaştı.

Fransa Ligue 1 takımlarından , sezon başında 'dan kadrosuna kattığı ile ilgli paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda attığı golü paylaşarak "Yusuf'un sol ayağı" notunu düştü.

Bu paylaşıma Fransız taraftarların yanı sıra Trabzonsporlu birçok taraftar da yorum yaptı. Milli futbolcu yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.

  1. 21.10.2019
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