Milli futbolcunun 90 dakika forma giydiği maçın 21'inci dakikasında Nicolas Pepe, penaltıdan attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 43'üncü dakikada Zeki Çelik'in asistinde Luiz Araujo farkı 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekip tek golünü 81'inci dakikada Mehdi Abeid ile penaltıdan attı.



Bu sonuçla Lille, Ligue 1'de 10'uncu haftayı Paris Saint-Germain'in hemen ardından 22 puanla 2'nci sırada kapattı. Dijon ise 10 puanda kaldı.