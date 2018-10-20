Zeki Çelik'li Lille deplasmanda kazandı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'li deplasmanda kazandı

    Zeki Çelik'li Lille deplasmanda kazandı

    Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında milli oyuncu Mehmet 'in formasını giydiği deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

    Milli futbolcunun 90 dakika forma giydiği maçın 21'inci dakikasında Nicolas Pepe, penaltıdan attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 43'üncü dakikada 'in asistinde Luiz Araujo farkı 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekip tek golünü 81'inci dakikada Mehdi Abeid ile penaltıdan attı.

    Bu sonuçla , Ligue 1'de 10'uncu haftayı Saint-Germain'in hemen ardından 22 puanla 2'nci sırada kapattı. ise 10 puanda kaldı.

    1. 20.10.2018 23:42
    2. Güncelleme: 21.10.2018 00:38
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