UEFA'dan PSG kararı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray'dan sonra Paris Saint-Germain (PSG) kararını da yeniden gözden geçirecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, finansal fair play kuralları kapsamında Fransız PSG Kulübü hakkında geçen ay tamamlanan soruşturmanın, yeniden incelenmesi için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonuna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi verilmedi.

UEFA'nın daha önce aldığı kararda, PSG Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı kaydedilmişti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı da yeniden inceleme kararı almıştı.