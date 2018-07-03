UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray'dan sonra Paris Saint-Germain (PSG) kararını da yeniden gözden geçirecek.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray'dan sonra Paris Saint-Germain (PSG) kararını da yeniden gözden geçirecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, finansal fair play kuralları kapsamında Fransız PSG Kulübü hakkında geçen ay tamamlanan soruşturmanın, yeniden incelenmesi için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonuna gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, kararın nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi verilmedi.
UEFA'nın daha önce aldığı kararda, PSG Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı kaydedilmişti.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı da yeniden inceleme kararı almıştı.
- 3.7.2018 18:30
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
UEFA'dan PSG kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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